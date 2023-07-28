Англія

Алжирський вінгер сказав прощальні слова перед тим, як вирушити до Саудівської Аравії.

Напередодні було офіційно оголошено про перехід зіркового вінгера Ріяда Мареза з Манчестер Сіті до саудівського Аль-Ахлі.

32-річний алжирець попрощався із манчестерським клубом, у якому він провів п'ять років.

"Грати за "Манчестер Сіті було честю та привілеєм. Я приїхав сюди, щоб вигравати трофеї та насолоджуватися своїм футболом, і я досяг усього цього та навіть більше.

Я провів п’ять незабутніх років у цьому футбольному клубі, працюючи з неймовірними гравцями, фантастичними вболівальниками та найкращим тренером у світі.

У мене залишилися чудові спогади на все життя, а те, як ми вигравали титули Прем’єр-ліги, а також битви, які ми розділили з Ліверпулем і минулого сезону з Арсеналом, підкреслили наше спільне бажання та менталітет бути найкращими.

Манчестер Сіті назавжди залишиться великою і щасливою частиною мого життя", — цитує слова Ріяд Мареза офіційний сайт Ман Сіті.

Нагадаємо, Ріяд Марез виступав за Манчестер Сіті з літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "містян" 236 поєдинки, у яких йому вдалося забити 78 голів та віддати 59 результативних передач.

Серед командних трофеїв разом із Ман Сіті алжирський вінгер виграв Лігу чемпіонів (1), АПЛ (4), Кубок Англії (2), Кубок англійської ліги (3 та Суперкубок Англії (2).