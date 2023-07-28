Англія

Алжирський вінгер продовжить кар'єру в Аль-Ахлі.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продаж свого нападника Ріяда Мареза, який перебував у системі клубу починаючи з літа 2018 року.

32-річний алжирський вінгер вирушив до чемпіонату Саудівської Аравії, де він захищатиме кольори Аль-Ахлі.

Марез підписав із саудівським клубов контракт, який буде розраховано до літа 2027 року. Сума трансферу на офіційному рівні не розголошується.

Нагадаємо, Ріяд Марез виступав за Манчестер Сіті з літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "містян" 236 поєдинки, у яких йому вдалося забити 78 голів та віддати 59 результативних передач.

Серед командних трофеїв разом із Ман Сіті алжирський вінгер виграв Лігу чемпіонів (1), АПЛ (4), Кубок Англії (2), Кубок англійської ліги (3 та Суперкубок Англії (2).