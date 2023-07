Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продаж свого нападника Ріяда Мареза, який перебував у системі клубу починаючи з літа 2018 року.

32-річний алжирський вінгер вирушив до чемпіонату Саудівської Аравії, де він захищатиме кольори Аль-Ахлі.

Марез підписав із саудівським клубов контракт, який буде розраховано до літа 2027 року. Сума трансферу на офіційному рівні не розголошується.

The wait is over: Riyad is real 🥶💚@Mahrez22#MahrezToAlahli



