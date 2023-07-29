Англія

Англійський фулбек окремо відзначив українського вінгера за підсумками передсезонної підготовки.

Лівий захисник лондонського Челсі Бен Чілвелл відповів на питання щодо того, хто з одноклубників його найбільше вразив під час поточної підготовки до старту нового сезону.

26-річний англієць зробив окремий фокус на нападнику Михайлові Мудрику та розповів, яку пораду він дав 22-річному українцю після одного з тренувань.

"У Міші я просто бачу безмежний потенціал, який поки що не реалізований. Я сказав йому це — це не просто слова. Я сказав йому, що він ще не досяг своєї кращої версії з певних причин. У мене була розмова з ним в роздягальні після тренування, тому що він запалював останні кілька днів і, очевидно, був неймовірним у грі з Брайтоном. Я просто сказав, що йому потрібно продовжувати у такому дусі протягом усього сезону.

Його прийняття рішень було поміркованим: коли завдати удар, коли йти в обіграш, коли віддати пас. Я просто сказав, що йому потрібно продовжувати це робити і бути впевненим у своїх силах, знаючи, що ми завжди його підтримаємо у разі необхідності. Ми всі бачимо, наскільки він сильний гравець. Йому просто потрібно продовжувати те, що він робив", — сказав Чілвелл в інтерв'ю для The Athletic.



Нагадаємо, у товариському матчі проти Брайтона Михайло Мудрик відзначився дебютним забитим м'ячем за Челсі після зразкової комбінації з Ніколасом Джексоном.