Німеччина

Німецький клуб виявляє інтерес до 27-річного голкіпера.

Баварія виявляє інтерес до Давіда Раї, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб хоче за свого гравця близько 40 мільйонів фунтів, в результаті трансфер здійснити буде складно.

Проте Баварія розпочала переговори з Брентфордом.

Зазначимо, що раніше Раю хотів придбати Тоттенгем, але не зміг узгодити суму трансферу.

У сезоні-2022/23 Рая провів 39 матчів за нинішню команду: на його рахунку 47 пропущених голів та 12 сухих матчів.