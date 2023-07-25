Німецький клуб виявляє інтерес до 27-річного голкіпера.
ДАВІД РАЯ, GETTY IMAGES
25 липня 2023, 18:58
Баварія виявляє інтерес до Давіда Раї, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, англійський клуб хоче за свого гравця близько 40 мільйонів фунтів, в результаті трансфер здійснити буде складно.
Проте Баварія розпочала переговори з Брентфордом.
Зазначимо, що раніше Раю хотів придбати Тоттенгем, але не зміг узгодити суму трансферу.
У сезоні-2022/23 Рая провів 39 матчів за нинішню команду: на його рахунку 47 пропущених голів та 12 сухих матчів.