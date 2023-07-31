Англія

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 30 липня 2023 року, 21:45.

Лондонський Челсі напередодні завершив виступи в Літній серії англійської Прем’єр-ліги на теренах США, зігравши заключний матч у дербі проти Фулгема в Лендовері.

Звітна гра мала чітко побудований сценарій від Маурісіо Почеттіно, тоді як головний тренер "синіх" вирішив дати своїм виконавцям рівно по тайму на два повноцінних склади.

І якщо в першій половині матчу за Челсі відзначались голами Тіаго Сілва та Крістофер Нкунку, то після перерви наявні на полі футболісти промовчали біля чужих воріт. Утім, суперники цього разу взагалі мало чим загрожували воротам "пенсіонерів".

У підсумку, це був третій матч Челсі на турнірі без поразок і тільки з однією нічиєю, що дорівнює семи очкам у підсумковій суміжній таблиці, а отже й перемозі в Літній серії.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Челсі — Ньюкасл:

Челсі — Фулгем 2:0

Голи: Сілва, 20, Нкунку, 41

Челсі: Слоніна (Бергстрьом, 61) — Гюсто (Джеймс, 46), Сілва (Чалоба, 46, Гілкріст, 60), Гамфріс (Колвілл, 46), Чілвелл (Кукурелья, 46) — Андрей (Касадеї, 46), Фернандес (Галлагер, 46) — Стерлінг (Джексон, 46), Чуквуемека (Габріель, 46), Нкунку (Голл, 61) — Берстоу (Матсен, 46).

Фулгем: Лено — Тете (Мбабу, 66), де Фужероль (Бессі, 46), Діоп, Робінсон — Рід (Стенсфілд, 81), Лукич (Гарріс, 81) — Вілсон (Діблі-Діас, 81), Керні (Рід, 18), Вілліан (Перейра, 66) — Вінісіус (Хіменес, 46).