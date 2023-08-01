Англія

25-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Захисник Монако Аксель Дісасі близький до переходу в Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 25-річний захисник пройде медогляд в Англії та підпише з "синіми" 5-річний контракт.

Клуби вже обмінялися документами щодо трансферу Дісасі, угода майже закрита. Зазначимо, що за свого футболіста Монако отримає близько 45 мільйонів євро.

У минулому сезоні французький захисник провів за Монако 49 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 4 асисти.