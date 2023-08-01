Англія

Молодий опорник посилив команду Маурісіо Почеттіно.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Лелсі Угочукву, права на якого раніше належали Ренну.

19-річний французький опорник уклав із "синіми" угоду на сім років із можливістю продовження ще на один сезон.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала приблизно 27,5 мільйона євро.

Усього Лелсі Угочукву провів за Ренн 60 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав один асист.