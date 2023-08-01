Англія

Остон Трасті приєднається до одного з новачків АПЛ.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Остон Трасті змінить клубну прописку цього літа, проте залишиться в англійській Прем'єр-лізи.

Як повідомляє The Athletic, 24-річний американець незабаром має залишити табір "канонірів" на постійній основі, підписавши повноцінний контракт із Шеффілд Юнайтед.

За інформацією джерела, Арсенал заробить на трансфері Трасті до табору "клинків" 5 мільйонів фунтів стерлінгів, не провівши жодного офіційного матчу за лондонців з моменту свого переходу з Колорадо взимку 2022 року.

У минулому сезоні Остон Трасті виступав на правах оренди за Бірмінгем Сіті, де у рамках Чемпіоншипу він провів 44 матчі, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Зазначимо, що цього літа Арсенал може розлучитися ще із двома американцями у своєму складі. Так, голкіпер Метт Тернер у разі підписання Давіда Раї вирушить до Ноттінгем Форест. Також існують питання щодо майбутнього молодого форварда Фоларіна Балогуна.