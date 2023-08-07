Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко знайомить вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках циклу матеріалів "Великий анонс".

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги стартує вже 11 серпня поєдинком між Бернлі та Манчестер Сіті, тому ми розпочинаємо знайомство з командами та оцінюємо їхні шанси у майбутньому розіграші найпрестижнішого європейського внутрішнього чемпіонату.

Перший наш з матеріал буде присвячений новачкам та за сумісністю аутсайдерам АПЛ-2023/24, тобто клубам, шанси яких на збереження прописки у вищому дивізіоні Англії з різних причин оцінюються нижче, ніж у їхніх конкурентів.

І це не дивно, адже ці три команди ще минулого сезону виступали в Чемпіоншипі, проте з іншого боку — та ж остання кампанія в англійській першості, коли всі три новачки зберегли свої перепустки у Прем'єр-лізі, довела, що шанси на папері часом кардинально розходяться з реальністю.

Важливе уточнення: трансферну кампанію цього літа ще не завершено, тому саме у плані новачків слід чекати подальшого посилення у команд.

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Бернлі підвищився в класі за підсумками минулого сезону завдяки тріумфу в Чемпіоншипі, залишивши позаду всіх можливих конкурентів за два тури до закінчення турніру. Поверненням "бордових" в елітний англійський дивізіон відбулося лише через рік після їхнього вильоту, проте з приходом Венсана Компанії на посаду головного тренера це стилістично вже зовсім інша команда, ніж в епоху керівництва Шона Дайча.

Тепер Бернлі залишив у минулому свій "антифутбол", "британський стиль" та ультрапрагматичний підхід із тотальною ставкою на оборону. Команда Компані прагне контролю м'яча та розвитку атак через комбінаційну гру, що не дивно, враховуючи те, хто є вчителем бельгійського фахівця на тренерському містку.

Минулого сезону Чемпіоншипу Бернлі забив найбільшу кількість голів серед усіх команд (87 голів), хоч цей показник, винятково для порівняння, помітно поступається кількості забитих голів Фулгема річної давнини (106 голів). У той же час, за кількістю набраних очок в історії Чемпіоншипу у "бордових" другий показник — 101, оскільки більше було лише у Лестера у 2014 році (102 очки). Бернлі зазнав лишь трьох поразок, поступившись Вотфорду, Шеффілд Юнайтед та КПР, маючи при цьому найкращий показник за кількістю пропущених м'ячів (39).

У Кубку Англії підпічні Компані пройшли Борнмут, Іпсвіч та Флітвуд, але у чвертьфіналі без шансів вилетіли від свого "оригіналу" — Манчестер Сіті. У Кубку англійської ліги "бордові" пройшли Шрусбері та Кроулі, але в 1/8 фіналу спіткнулися о майбутнього володаря цього трофею — Манчестер Юнайтед.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Венсан Компані — головна причина того, чому Бернлі відтепер не є "антифутбольною" командою часів керівництва Шона Дайча. Бельгійський фахівець після завершення своєї вражаючою футбольної кар'єри продовжив наслідувати футбольну філософію Хосепа Гвардіоли, що він зараз і намагається втілювати в життя на Терф Мур при обмежених фінансових ресурсах.

До призначення в Бернлі у Компані був тренерських досвід лише у рідному Андерлехті, проте там він не зміг досягти помітних успіхів та вирішив повернутися до Англії, де у першому ж сезоні був визнаний найкращим тренером року в Чемпіоншипі. Вже у другій кампанії бельгієць спробує свої сили в якості керманича у найкращій лізі світу.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Центральний півзахисник Джош Браунгілл вже має певний досвід виступів в АПЛ, проте англієць ніколи не демонстрував якоїсь неймовірної результативності та не міг похвалитися великою кількістю асистів на своєму рахунку, виступаючи за Бернлі з початку 2020 року. Минулий сезон став для Браунгілла найбільш успішним з точки зору кількості результативних дій — у 41 проведеному матчі в рамках Чемпіоншипу він забив 7 голів та віддав 8 асистів, а також відзначився двома результативними передачами проти Борнмута у Кубку Англії.

Браунгілл потрапив до списку з трьох номінантів на звання найкращого гравця Чемпіоншипу у кампанії-2022/23, проте у підсумку він поступився нагородою форварду Мідлсбро Чубі Акпопу та залишився задовольнятися місцем у символічній збірній турніру.

Втім, Джошу Браунгіллу всього 27 років, він має досвід гри в АПЛ (78 матчів) та продемонстрував помітний прогрес під керівництвом Компані, який, безсумнівно, розраховує на англійського хавбека як на одного з лідерів доволі молодої команди.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Прийшли Пішли Зекі Амдуні (н, Базель, 18,6 млн €)

Джеймс Траффорд (в, Манчестер Сіті, 17,3 млн €)

Луїс Баєр (з, Боруссія М, 15 млн €)

Дара О'Ши (з, Вест Бром, 7,8 млн €)

Майкл Обафемі (н, Свонсі, 4 млн €)

Лука Колеошо (н, Еспаньйол, 3 млн €)

Лоуренс Вігуру (в, Лейтон Орієнт, ва)

Натан Редмонд (н, Бешикташ, ва) Якоб Брун Ларсен (н, Гоффенгайм, ор)

Ваут Веггорст (н, Манчестер Юнайтед, по)

Енок Аджей (н, Мехелен, по) Боббі Томас (з, Ковентрі, 2,3 млн €)

Натан Телла (н, Саутгемптон, ва)

Ешлі Барнс (н, Норвіч, ва)

Вілл Норріс (в, Портсмут, ва)

Меттью Лоутон (з, без клубу, ва)

Боббі Томас (з, Ковентрі, ва)



Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

Бернлі виглядає досить перспективним та сучасним футбольним проєктом, у керівництві якого не варто чекати на поспішні рішення, тому очікуємо, що довіра до тренерського штабу команду та грамотний менеджмент дозволять "бордовим" зберегти прописку в АПЛ та убезпечити себе від вильоту.

Стрибнути в першу половину таблиці, звичайно, поки що виглядає майже неможливим розкладом подій, хоча не виключаємо, що Бернлі може в цьому плані перевершити всі очікування, якщо зробить декілька посилень для глибини складу до закриття трансферного вікна.

Прогноз Football.ua: 14 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Шеффілд Юнайтед був відсутній у Прем'єр-лізі останні два роки з того часу, як у сезоні-2020/21 команда посіла останнє місце в АПЛ і оформила виліт до Чемпіоншипу. Повернутися "клинки" могли вже через рік, але виявилися слабшими за Ноттінгем Форест у матчах плей-оф, тому вони були змушені ще на одну кампанію затриматися в другому за силою дивізіоні Англії

Цього разу Шеффілд Юнайтед вирішив не випробовувати долю матчами плей-оф і гарантував собі підвищення в класі завдяки підсумковому другому місцю в таблиці, опинившись позаду Бернлі на десять очок.

Протягом розіграшу Кубка Англії команда пройшла Рексем, Тоттенгем та Блекберн, проте за крок до фіналу "клинки" були розгромлені Манчестер Сіті, який у підсумку і виграв цей трофей. У Кубку англійської ліги Шеффілд Юнайтед надовго не затримався, поступившись Вест Бромвічу на стадії 1/64 фіналу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Пол Гекінгботтом вперше спробував свої сили на посаді головного тренера Шеффілд Юнайтед наприкінці сезону-2020/21, коли "клинки" звільнили творця успіху Кріса Вайлдера та фактично змирилися з пониженням у класі, тому дозволили собі експеримент із залученням керманича своєї молодіжної команди — саме на цій посаді тоді працював Гекінгботтом.

Повернутися до кандидатури англійського фахівця керівництву Шеффілд Юнайтед довелося вже у першій половині наступного сезону в Чемпіоншипі, коли сербський фахівець Славіша Йоканович не виправдав очікувань та був звільнений уже в листопаді, чим Гекінгботтом скористався на всі 100% та остаточно переконав босів клубу в своїй кандидатурі на посаду головного тренера першої команди.

ГОЛОВНА ЗІРКА

23-річний нападник Іліман Ндіає, безумовно, був головною причиною успіху Шеффілд Юнайтед у минулій кампанії Чемпіоншипу, забивши 14 голів та віддавши 11 асистів у 46 матчах. Проте цього літа Марсель оформив трансфер сенегальця за 17 мільйонів євро, а орендовані Джеймс Макаті та Том Дойл повернулися до Манчестер Сіті. Наразі залишається лише сподіватися, що "клинкам" вдастся впоратися з такими серйозними кадровими втратами за рахунок нових гравців.

Щодо наявних футболістів Шеффілд Юнайтед, то тут виділяється ім'я норвезького півзахисника Сандера Берге, який є одним із небагатьох зіркових гравців часів виступів команди в АПЛ, що вирішив залишитися. У минулому сезоні Берге провів у Чемпіоншипі 37 матчів, забив 6 голів та віддав 5 асистів, доволі добре розпочавши кампанію, проте у жовтні отримавши чергову травму та пропустивши 9 поєдинків поспіль.

Систематичні травми талановитого Берге є чи не головною причиною, чому у 25 років норвезький хавбек досі лишається талановитим. Проте коли Сандер готовий — він приносить результат.

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Бені Траоре (н, Геккен, 4,6 млн €)

Аніс Сліман (п, Брондбю, 2 ,7 млн €)

Яссер Ларусі (з, Труа, ор)

Іліман Ндіає (н, Марсель, 17 млн €)

Енда Стівенс (з, Сток Сіті, ва)

Джейк Іствуд (в, Грімсбі, ?)

Біллі Шарп (н, без клубу, ва)

Джек О'Коннелл (з, без клубу, ва)

Кайрон Гордон (з, без клубу, ва)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

На даний момент Шеффілд Юнайтед втратив достатню кількість важливих футболістів, тоді як трансферну кампанію щодо поповнення втрат, не говорячи вже про посилення складу, важко назвати вражаючою.

З урахуванням поточної ситуації ми не бачимо вагомих причин, чому "клинки" мають оскаржити свій статус одного з аутсайдерів Прем'єр-ліги, тому прогнозуємо команді повернення до Чемпіоншипу.

Прогноз Football.ua: 19 місце

МИНУЛИЙ СЕЗОН

Лутон Таун став справжньою сенсацією минулого сезону в англійському футболі, зумівши вперше у своїй історії вийти до англійської Премьер-ліги завдяки перемозі над Ковентрі у фіналі плей-оф Чемпіоншипу, куди команда потрапили завдяки підсумковому третьому місцю в турнірній таблиці.

В останній раз "капелюшники" грали у Вищому дивізіоні Англії у далекому сезоні-1991/92, вилетівши буквально за рік до створення АПЛ. Після цього скромний Лутон продовжував стрімко падати до п'ятого за рівнем чемпіонату країни, перш ніж всього за дев'ять років піднятися від Національної ліги до Прем'єр-ліги, подарувавши вболівальникам ще одну футбольну казку.

У Кубку Англії "капелюшники" вилетіли від Грімсбі на стадії 1/16 фіналу, а Кубок англійської ліги команда залишила в 1/64 фіналу, поступившись Ньюпорту. Можливо, такий ранній виліт із кубкових турнірів і дозволив Лутону повністю сконцентруватися на виступах у Чемпіоншипі.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР

Роб Едвардс очолив Лутон Таун у листопаді 2022 року одразу після того, як Нейтан Джонс вирушив за доволі невдалим та нетривалим досвідом в АПЛ на посаду головного тренера Саутгемптона. До цього Едвардс працював керманичем у Форест Грін та Вотфорді, але досягнення на чолі "кашкетників", безперечно, є найбільшим у його тренерській кар'єрі.

Лутон під керівництвом Едвардса робить ставку на контратаки та стандартні положення, проповідуючи прямолінійний стиль футболу. Цікаво, що у минулому сезоні Лутон став третьою найгіршої командою у Чемпіоншипі за точністю передач (67%), проте на противагу цьому виступає організована оборона та високий пресинг, що робить з "капелюшників" незручного суперника будь-якій команді.

ГОЛОВНА ЗІРКА

Карлтон Морріс був визнаний найкращим гравцем сезону в Лутоні, ставши першим серед своїх одноклубників за кількістю голів (20) та результативних передач (8), а також за сумісництвом отримавши найбільшу кількість жовтих карток (11).

Англійський форвард є універсальною загрозою в атаці, здатен забивати обома ногами та має фізичні данні для створення тиску на гравців оборони суперника. Він також доволі уміло діє на другому поверсі і може похвалитися швидкістю, що стане на заваді для захисників АПЛ.

Портал Transfermarkt оцінює 27-річного Морріса всього в 6 мільйонів євро, а минулий сезон став кращим у його кар'єрі з точки зору результативних дій як щодо голів, так і щодо кількості асистів.

Чи стане Карлтон Морріс "новим Джеймі Варді" в англійському футболі?

РОБОТА НА ТРАНСФЕРНОМУ РИНКУ

Примітка: по — повернення з оренди, ор — оренда, ва — вільний агент, зк — завершив кар'єру; н — нападник, п — півзахисник, з — захисник, в — воротар

Прийшли Пішли Раян Джайлс (з, Вулвергемптон, 5,85 млн €)

Тахіт Чонг (п, Бірмінгем, 4,7 млн €)

Мадс Андерсен (з, Барнслі, 3,5 млн €)

Марвелус Накамба (п, Астон Вілла, 2,9 млн €)

Чідозі Огбене (н, Ротергем, ва)

Ісса Каборе (з, Манчестер Сіті, ор)



Сонні Бредлі (з, Дербі, ва)

Гаррі Істед (в, Чарльтон, ва)

Генрі Ленсбері (п, Чарльтон, ва)

Карлос Мендес (н, Болтон, ?)

Джек Волтон (в, Данді Юнайтед, ор)

Ітан Горват (в, Ноттінгем Форест, по) ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД

ПРОГНОЗ НА СЕЗОН

На папері Лутон Таун має найскромніший склад серед усіх наявних учасників АПЛ. Оціночна вартість найдорожчого гравця — 9 мільйонів євро, а загальна вартість всього складу не перевищує 60 мільйонів євро.

З іншого боку — прагматичні команди з вертикальним футболом здатні компенсувати нестачу висококласних виконавців за рахунок організованої оборони, гри на стандартах та швидких контратак.

Лутон цілком реально може здивувати і залишитися в Прем'єр-лізі, але такий потенційний розклад розцінюватиметься виключно як ще одна футбольна казка, місцем народженням якої може стати 10-тисячний англійський стадіон Кенілворт Роуд.

Прогноз Football.ua: 20 місце