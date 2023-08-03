Англія

Лондонський клуб продовжує готуватись до старту сезону.

Уночі, за європейським часом, звітного дня лондонський Челсі в американському місті Чикаго зустрічався з дортмундською Боруссією.

У цій грі на долю одного з літніх новачків "синіх", нападника Крістофера Нкунку, випало всього 22 ігрові хвилини, проте потім замість нього вийшов український форвард Михайло Мудрик, тож ми мали можливість спостерігати за його черговим виступом.

А тим часом на полі події отримали дуже стриманий розвиток — команди в першому таймі так і не змогли забити.

Можливо, у другій половині гри рахунок так не було б відкрито, якби Челсі в один момент не вирішив потягнути ковдру на себе та пропустив за підсумком контратаки.

Відігравати пізній гол Маріуса Вольфа потім узявся Мейсон Берстоу.

Челсі — Боруссія Д 1:1

Голи: Берстоу, 89 — Вольф, 80



Челсі: Аррісабалага — Джеймс (Гюсто, 73), Сілва (Гамфріс, 73), Колвілл, Чілвелл (Кукурелья, 73) — Галлагер, Фернандес — Стерлінг (Голл, 81), Чуквуемека (Матсен, 73), Нкунку (Мудрик, 22) — Джексон (Берстоу, 81).

Боруссія Д: Маєр — Р’єрсон (Вольф, 61), Зюле (Пападопулос, 61), Гуммельс (Бланк, 73), Бенсебаїні (Буено, 73) — Забітцер (Брандт, 46), Езкан (Джан, 73), Ройс (Нмеча, 73) — Маллен (Секу, 46), Мукоко (Алле, 61), Адеємі (Азар, 46).

Попередження: Джеймс — Езкан.