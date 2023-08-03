Англія

25-річний футболіст травмував коліно.

Крістофер Нкунку зазнав травми в останньому матчі передсезонки Челсі.

25-річного нападника було замінено на 22-й хвилині гри проти Боруссії Дортмунд (1:1). Він зазнав пошкодження коліна.

"Лікарі обстежують його. Сподіваюся, це невелика проблема. Він упав під час єдиноборства, яке, можливо, тягнуло на пенальті, і відчув щось у коліні, але ми сподіваємося, що там нічого серйозного

Сподіваємось, він швидко повернеться. На оцінку його стану піде кілька днів", — сказав Почеттіно у коментарі The Guardian.

Першу гру нового сезону Челсі проведе 13 серпня. Лондонці вдома зіграють із Ліверпулем у матчі 1-го туру АПЛ.