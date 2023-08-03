Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував стан свого підопічного.

Аргентинський півзахисник Алексіс Мак Аллістре цього літа приєднався до складу Ліверпуля за 42 млн євро на тлі вдалих виступів за Брайтон та збірну своєї країни на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

І оскільки новачок "червоних" тільки продовжує знайомитись із новими умовами, до нього прикуто чимало уваги.

Тож коли 26-річний виконавець накульгуючи залишав меж поля після першого тайму товариського матчу проти мюнхенської Баварії (3:4), а потім не з’явився на другу половину гри, до головного тренера Юргена Клоппа з’явилось чимало запитань у представників преси.

"Це був удар коліном у коліно, але він міг після цього продовжувати грати.

Перша інформація, яку я отримав, полягала в тому, що це був дуже болючий удар, тому було зрозуміло, що нам потрібно було замінити Алексіса. Не потрібно провокувати більш складні травми в гравців.

Коли я розмовляв із ним після гри, він сказав: "Ні, ні, босе, я був у порядку". Але ми не хотіли ризикувати.

Отже, це був звичайний удар, тож, напевно, залишаться синці. Але з Алексісом усе добре", — заявив німецький фахівець.

Наступний товариський матч Ліверпуль зіграє проти Дармштадта 7 серпня.