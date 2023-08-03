Керманич Ліверпуля прокоментував стан свого підопічного.
Алексіс Мак Аллістер, Getty Images
03 серпня 2023, 11:58
Аргентинський півзахисник Алексіс Мак Аллістре цього літа приєднався до складу Ліверпуля за 42 млн євро на тлі вдалих виступів за Брайтон та збірну своєї країни на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.
І оскільки новачок "червоних" тільки продовжує знайомитись із новими умовами, до нього прикуто чимало уваги.
Тож коли 26-річний виконавець накульгуючи залишав меж поля після першого тайму товариського матчу проти мюнхенської Баварії (3:4), а потім не з’явився на другу половину гри, до головного тренера Юргена Клоппа з’явилось чимало запитань у представників преси.
"Це був удар коліном у коліно, але він міг після цього продовжувати грати.
Перша інформація, яку я отримав, полягала в тому, що це був дуже болючий удар, тому було зрозуміло, що нам потрібно було замінити Алексіса. Не потрібно провокувати більш складні травми в гравців.
Коли я розмовляв із ним після гри, він сказав: "Ні, ні, босе, я був у порядку". Але ми не хотіли ризикувати.
Отже, це був звичайний удар, тож, напевно, залишаться синці. Але з Алексісом усе добре", — заявив німецький фахівець.
Наступний товариський матч Ліверпуль зіграє проти Дармштадта 7 серпня.