Англія

Лондонський клуб не залишає спроби придбати колумбійця.

Незважаючи на те, що Челсі вже довгий час не може домовитися про трансфер Мойзеса Кайседо з Брайтона, лондонський клуб продовжує активну роботу і не має наміру здаватися.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Можу сказати, що Челсі точно не злякався новин про так званий невідомий клуб, який зробив пропозицію по Мойзесу.

В клубі сподіваються, що угода по Санчесу допоможе підтримати позитивні відносини з представниками Брайтона. Кайседо, як і раніше, схиляється до переходу.

Перемовини продовжуються. Сторони відмовились від подвійної угоди по Кайседо і Санчесу, бо це б зайняло ще більше часу для узгодження, тому два трансфери обговорбвались окремо", — сказав Фабріціо Романо на своєму стріму у Youtube.

Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.