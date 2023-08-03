Лондонський клуб не залишає спроби придбати колумбійця.
МОЙЗЕС КАЙСЕДО, GETTY IMAGES
03 серпня 2023, 17:26
Незважаючи на те, що Челсі вже довгий час не може домовитися про трансфер Мойзеса Кайседо з Брайтона, лондонський клуб продовжує активну роботу і не має наміру здаватися.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
"Можу сказати, що Челсі точно не злякався новин про так званий невідомий клуб, який зробив пропозицію по Мойзесу.
В клубі сподіваються, що угода по Санчесу допоможе підтримати позитивні відносини з представниками Брайтона. Кайседо, як і раніше, схиляється до переходу.
Перемовини продовжуються. Сторони відмовились від подвійної угоди по Кайседо і Санчесу, бо це б зайняло ще більше часу для узгодження, тому два трансфери обговорбвались окремо", — сказав Фабріціо Романо на своєму стріму у Youtube.
Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.
У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.