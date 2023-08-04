Незабаром хорватський центрбек має стати новим гравцем "містян".
Йошко Гвардіол, getty images
04 серпня 2023, 17:08
Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Сіті та Лейпциг домовилися про перехід центрального захисника Йошка Гвардіола за 90 мільйонів євро.
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола підтвердив, що 21-річний хорват вже проходить медогляд у його команді та незабаром має бути представлений як новий гравець Ман Сіті.
"Йошко Гвардіол проходить медичне обстеження. Сподіваюся, ми зможемо завершити угоду найближчими днями...
Нові підписання? Я не знаю, чи закінчили ми роботу на трансферному ринку. Я думаю, що слід очікувати ще чогось", — цитує слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.
Минулого сезону 21-річний Йошко Гвардіол провів за Лейпциг 41 матч, у яких він забив три м'ячі та заробив два попередження.