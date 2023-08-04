Англія

Незабаром хорватський центрбек має стати новим гравцем "містян".

Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Сіті та Лейпциг домовилися про перехід центрального захисника Йошка Гвардіола за 90 мільйонів євро.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола підтвердив, що 21-річний хорват вже проходить медогляд у його команді та незабаром має бути представлений як новий гравець Ман Сіті.

"Йошко Гвардіол проходить медичне обстеження. Сподіваюся, ми зможемо завершити угоду найближчими днями...

Нові підписання? Я не знаю, чи закінчили ми роботу на трансферному ринку. Я думаю, що слід очікувати ще чогось", — цитує слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Минулого сезону 21-річний Йошко Гвардіол провів за Лейпциг 41 матч, у яких він забив три м'ячі та заробив два попередження.