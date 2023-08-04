Клуб придбає собі голландського футболіста.
Міккі ван де Вен - Getty Images
04 серпня 2023, 16:32
Тоттенхем чекає фінального зеленого світла від Вольфсбурга, щоб укласти угоду з Міккі ван де Веном - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Як стало відомо раніше, перемовини помітно просунулися вперед.
Сума цього трансферу має становити близько 50 мільйонів євро, включно з бонусами.
Медобстеження планується найближчими дням, минулого сезону центральний захисник провів понад 40 матчів за німецький клуб.