Тоттенхем чекає фінального зеленого світла від Вольфсбурга, щоб укласти угоду з Міккі ван де Веном - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Як стало відомо раніше, перемовини помітно просунулися вперед.

Сума цього трансферу має становити близько 50 мільйонів євро, включно з бонусами.

Медобстеження планується найближчими дням, минулого сезону центральний захисник провів понад 40 матчів за німецький клуб.