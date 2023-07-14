Англія

Центральний захисник може покинути Челсі.

Центральний захисник Челсі Леві Колвілл провів вкрай вдалий сезон у складі Брайтона на правах оренди з Челсі, тому привернув увагу багатьох клубів.

Як повідомляє видання Standard, в боротьбу за талановитого футболіста вступив ще один представник АПЛ — Тоттенгем.

Зазначимо, що контракт Колвілла з Челсі розрахований до літа 2025 року.

У сезоні-2022/23 англійський захисник провів 22 матчі за Брайтон у всіх турнірах: на його рахунку 2 результативні передачі.

Стверджується. що конкуренцію Тоттенгему складуть Брайтон, Манчестер Сіті та Ліверпуль.