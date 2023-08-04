Англія

Футболіст може перейти до команди.

Повідомляється, що Брайтон та Роберто Де Дзербі хочуть придбати Крістіяна Асллані, але команді знадобиться близько 20 мільйонів євро, щоб ця пропозиція була серйозною.

Гравець збірної Албанії лише рік тому перейшов з Емполі на Дзуппе Меацца за 14,5 мільйона євро і був підготовлений дублером Марсело Брозовича.

Тепер, коли Брозовича продали в Ан-Наср, Асллані теоретично повинен отримати більше ігрового часу, хоча це може змінитися з приходом Давіде Фраттезі та зміною позиції Хакана Чалханоглу.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, Брайтон попросив у Інтера інформацію про Асллані та його статус на трансферному ринку.