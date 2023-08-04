Футболіст може перейти до команди.
Крист'ян Асллані - Getty Images
04 серпня 2023, 17:38
Повідомляється, що Брайтон та Роберто Де Дзербі хочуть придбати Крістіяна Асллані, але команді знадобиться близько 20 мільйонів євро, щоб ця пропозиція була серйозною.
Гравець збірної Албанії лише рік тому перейшов з Емполі на Дзуппе Меацца за 14,5 мільйона євро і був підготовлений дублером Марсело Брозовича.
Тепер, коли Брозовича продали в Ан-Наср, Асллані теоретично повинен отримати більше ігрового часу, хоча це може змінитися з приходом Давіде Фраттезі та зміною позиції Хакана Чалханоглу.
Як повідомляє Tuttomercatoweb, Брайтон попросив у Інтера інформацію про Асллані та його статус на трансферному ринку.