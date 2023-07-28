Англія

Лондонцям доведеться покращити фінансові умови угоди.

Челсі не припиняє спроб підписати центрального півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб зробив пропозиції у розмірі 80 мільйонів фунтів.

Втім, Брайтон не влаштувала така сума, тому він відповів відмовою. Стверджується, що перемовини тривають.

Контракт Кайседо із "чайками" розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон хоче виручити за Кайседо стільки, як Вест Гем за Райса.