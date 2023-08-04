Англія

Гравець може перейти до іншого клубу.

Угода між Крістал Пелас та Баєром може бути вирішальною для підсилення оборонного ланцюжка команди, оскільки обидві сторони ведуть перемовини щодо придбання центрального захисника Оділона Коссуну.

Гравець, який представляє національну команду Кот-д'Івуару, може перейти для оренди з зобов'язанням викупу наступного сезону, яке працюватиме з сезону-2024/25.

Варто зазначити, що у минулому сезоні Оділон Коссуну демонстрував свої оборонні навички та оформив один асист у всіх можливих турнірах. З його підписанням Крістал Пелас прагне посилити захист та забезпечити більш стійку оборонну лінію, що допоможе команді зберегти та покращити свої позиції в наступному сезоні.

Остаточні деталі угоди ще обговорюються, проте перехід Коссуну в іншу команду може бути важливим трансфером для команд цього міжсезоння .