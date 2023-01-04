Англія

Все через втрату Дубравки.

Манчестер Юнайтед втратив запасного голкіпера Мартіна Дубравку. Нагадаємо, Ньюкасл відкликав його з оренди. Тепер манкуніанський клуб вимушений шукати йому заміну.

За інформацією dailymail, "червоні дияволи" вступили у переговори про можливий перехід 29-річного голкіпера Крістал Пелас Джека Батленда.

Батленд провів дев'ять матчів цього сезону АПЛ, пропустив 13 голів і зіграв одну гру на нуль.

Раніше повідомлялось, що Тюрам та Абрахам входять в сферу інтересів Манчестер Юнайтед.