Все через втрату Дубравки.
ДЖЕК БАТЛЕНД, GETTY IMAGES
04 січня 2023, 12:03
Манчестер Юнайтед втратив запасного голкіпера Мартіна Дубравку. Нагадаємо, Ньюкасл відкликав його з оренди. Тепер манкуніанський клуб вимушений шукати йому заміну.
За інформацією dailymail, "червоні дияволи" вступили у переговори про можливий перехід 29-річного голкіпера Крістал Пелас Джека Батленда.
Батленд провів дев'ять матчів цього сезону АПЛ, пропустив 13 голів і зіграв одну гру на нуль.
Раніше повідомлялось, що Тюрам та Абрахам входять в сферу інтересів Манчестер Юнайтед.