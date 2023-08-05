Англія

Цей трансфер може бути пов’язаний із переходом Льюїса Голла до "склярів".

Поміж офісами двох клубів з Лондона, Челсі та Крістал Пелес, останніми днями спостерігається неабиякий жвавий рух в обох напрямках.

Спочатку "склярі" звернулись до "синіх" із пропозицією надати більше ігрової практики фланговому захиснику Льюїсу Голлу в прийдешньому сезоні, а коли клуби вийшли на фінішну пряму в питанні цього трансферу "пенсіонери" зробили свій крок.

Колектив Маурісіо Почеттіно зацікавив французький нападник Пелес Майкл Олісе, який виступає за клуб із 2021 року.

Не забарився Челсі й з оформленням своєї першої пропозиції щодо 21-річного виконавця — 30 млн євро, після чого фактично розпочався перший раунд перемовин.

За минулий рік Олісе відіграв 40 матчів, забивши два голи та віддавши 11 гольових передач.