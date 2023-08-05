Англія

Хорватський центрбек висловився про свій трансфер з Лейпцига до Манчестер Сіті.

Напередодні Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання центрального захисника Йошко Гвардіола з Лейпцига за рекордні для оборонця 90 мільйонів євро.

21-річний хорват поділився враженнями від свого переходу до табору чинного чемпіона Англії, володаря трофею Ліги чемпіонів та тріумфатора Кубка Англії за підсумками минулої кампанії.

"Я завжди мріяв одного дня грати в Англії, і робити це зараз з Манчестер Сіті – після неймовірного сезону, який вони щойно провели – для мене справжня честь.

Кожен, хто бачив гру Манчестер Сіті минулого сезону, знає, що це найкраща команда в світі. Вони виграли требл — це все, що вам потрібно знати про якість цієї команди. Приєднатися до Сіті — це щось особливе для мене та моєї родини.

Отримати шанс попрацювати із Пепом Гвардіолою — це також дуже чудово. Я знаю, що я ще не досяг піку своїх можливостей, і я впевнений, що моя гра розвиватиметься під керівництвом найкращого тренера у сучасному футболі.

Возз'єднається з Матео Ковачичем тут — це також особливий момент. Він – топовий футболіст, тому сподіваюся, що ми допоможемо провести Манчестер Сіті ще не один успішний сезон", — цитує слова Йошко Гвардіола офіційний сайт Манчестер Сіті.

Минулого сезону 21-річний хорват провів за Лейпциг 41 матч, у яких він забив три м'ячі та заробив два попередження.