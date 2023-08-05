Англія

Лондонський клуб не має наміру здаватися.

Незважаючи на відмови Брайтона, Челсі готовий йти до кінця щодо півзахисника Мойзеса Кайседо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Челсі буде наполягати на підписанні гравця, це точно. В найближчі дні активна фаза діалогу відновиться. Я не знаю, що станеться, якщо клуби не домовляться про цей трансфер цього літа, про це сторони не говорили.

"Сині" сконцентровані на тому, щоб підписати Кайседо саме цього літа", — сказав Романо.

Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року. У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.