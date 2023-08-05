Лондонський клуб не має наміру здаватися.
МОЙЗЕС КАЙСЕДО, ФОТО GETTY IMAGES
05 серпня 2023, 19:58
Незважаючи на відмови Брайтона, Челсі готовий йти до кінця щодо півзахисника Мойзеса Кайседо.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Челсі буде наполягати на підписанні гравця, це точно. В найближчі дні активна фаза діалогу відновиться. Я не знаю, що станеться, якщо клуби не домовляться про цей трансфер цього літа, про це сторони не говорили.
"Сині" сконцентровані на тому, щоб підписати Кайседо саме цього літа", — сказав Романо.
Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року. У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.