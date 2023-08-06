Англія

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках благодійного матчу донецький Шахтар зустрінеться з лондонським Тоттенгемом.

"Гірники" вже стартували в новому сезоні УПЛ з перемоги над харківським Металістом 1925 (2:1) та нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), тоді як суперники тільки завершують підготовку до початку офіційних матчів.

Також додамо, що нещодавно стало відомо, що донеччанам не сподобалась перша пропозиція лісабонської Бенфіки щодо голкіпера Анатолія Трубіна.

За підсумками минулого сезону Тоттенгем став восьмим у англійській першості.

Матч відбудеться сьогодні, 6 серпня, о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про повернення до донецького Шахтаря центрального захисник Дмитра Чигринського.