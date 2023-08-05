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За таку суму "гірники" готові продати лише 50% прав на українського голкіпера, тоді як за повноцінний трансфер вони хочуть 22 мільйони євро.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація щодо предметного інтересу з боку лісабонської Бенфіки до голкіпера збірної України та донецького Шахтаря Анатолія Трубіна, у якого спливає контракт із "гірниками" влітку 2024 року.

Як повідомляє Record, Шахтар отримав офіційну пропозицію від португальського клубу щодо 22-річного українського воротаря у розмірі 12 мільйонів євро, проте ця сума не влаштувала чинного чемпіона України.

За інформацією джерела, за таку суму "гірники" готові продати Бенфіці лише 50% прав на Трубіна, тоді як за повноцінний трансфер вони попросили 22 мільйони євро.

Відзначається, що переговори між Шахтарем та Бенфікою продовжуються у Лондоні, де команда Патріка ван Леувена 6 серпня проведе товариський матч із Тоттенгемом.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Трубін планує перейти до Інтера наступного літа на правах вільного агента, з яким він має попередню угоду.

Через відмову молодого українського голкіпера продовжувати контракт та ризик втратити його безкоштовно наступного літа "гірники" у якості каральних заходів виключили його зі стартового складу.