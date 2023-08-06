Англія

У норвежця, схоже, збився приціл.

Ерлінг Голанд не забив у шостому поспіль матчі за Манчестер Сіті.

23-річного футболіста в матчі за Суперкубок Англії проти Арсеналу було замінено на 65-й хвилині гри, не зумівши відзначитися у воротах суперника.

Таким чином, Голанд не забивав за "містян" у шести офіційних матчах поспіль.

Востаннє Голанд забивав за Манчестер Сіті 14 травня у матчі АПЛ проти Евертона (3:0).

Найближчий свій матч Манчестер Сіті проведе 11 серпня проти Бернлі на виїзді у рамках АПЛ.