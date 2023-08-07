Англія

27-річний не має конкретних пропозицій від інших клубів.

Антоні Марсьяль, швидше за все, наступного сезону продовжить виступати за Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, причиною цього є відсутність конкретного інтересу з боку інших команд.

Відзначимо, що контракт француза з МЮ розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Мартіаль провів 29 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах: на його рахунку дев'ять голів та три результативні передачі.

Нагадаємо, що Марсьяль виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2016 року.