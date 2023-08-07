27-річний не має конкретних пропозицій від інших клубів.
АНТОНІ МАРСЬЯЛЬ, GETTY IMAGES
07 серпня 2023, 18:50
Антоні Марсьяль, швидше за все, наступного сезону продовжить виступати за Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, причиною цього є відсутність конкретного інтересу з боку інших команд.
Відзначимо, що контракт француза з МЮ розрахований до літа 2024 року.
У сезоні-2022/23 Мартіаль провів 29 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах: на його рахунку дев'ять голів та три результативні передачі.
Нагадаємо, що Марсьяль виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2016 року.