30-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.
ГАРРІ МАГВАЙР, GETTY IMAGES
07 серпня 2023, 20:28
Вест Гем зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Гаррі Магвайра, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, лондонський клуб покращив свою пропозицію та запропонував 30 мільйонів фунтів за захисника.
Крім того, Вест Гем зацікавлений в іншому футболісті МЮ – Скотті Мактомінеї.
Зазначимо, що інтерес до Магвайра також виявляють низка інших клубів англійської Прем'єр-ліги.
У сезоні-2022/23 Гаррі провів 31 матч за МЮ у всіх турнірах.