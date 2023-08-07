Англія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Вест Гем зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Гаррі Магвайра, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, лондонський клуб покращив свою пропозицію та запропонував 30 мільйонів фунтів за захисника.

Крім того, Вест Гем зацікавлений в іншому футболісті МЮ – Скотті Мактомінеї.

Зазначимо, що інтерес до Магвайра також виявляють низка інших клубів англійської Прем'єр-ліги.

У сезоні-2022/23 Гаррі провів 31 матч за МЮ у всіх турнірах.