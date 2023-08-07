Англія

Манкуніанці її відхилили.

Вест Гем розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Семуел Лакхерст, лондонський клуб хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея та вже зробив пропозицію.

Стверджується, що "молотобійці" пропонували 30 мільйонів фунтів, проте "червоних дияволів" це не влаштувало.

У сезоні-2022/23 Скотт провів 24 матчі в АПЛ за МЮ: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вест Гем зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Гаррі Магвайра.