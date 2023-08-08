Українець отримав новий номер на майбутній сезон.
Михайло Мудрик, Getty Images
08 серпня 2023, 13:28
Михайло Мудрик змінив ігровий номер перед сезоном-2023/24, повідомив офіційний сайт Челсі.
22-річний вінгер виступатиме під десятим номером. Такий номер був у нього у Шахтарі.
Нагадаємо, що раніше під десятим номером у Челсі виступав Крістіан Пулішич, який перейшов до Мілана цього літа. До цього Мудрик виступав у Челсі під 15 номером.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.