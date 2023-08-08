Англія

Українець отримав новий номер на майбутній сезон.

Михайло Мудрик змінив ігровий номер перед сезоном-2023/24, повідомив офіційний сайт Челсі.

22-річний вінгер виступатиме під десятим номером. Такий номер був у нього у Шахтарі.

Нагадаємо, що раніше під десятим номером у Челсі виступав Крістіан Пулішич, який перейшов до Мілана цього літа. До цього Мудрик виступав у Челсі під 15 номером.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.