Англія

В лондонському клубів вірять в українця.

В Челсі покладають великі надії на Михайла Мудрика, не дивлячись на невдалий старт його кар'єри на Стемфорд Брідж.

Як повідомляє видання Evening Standard, українського вінгера вважають ключовим гравцем для проєкту в наступному сезоні.

Стверджується, що в Михайла Мудрика буде помітно більше ігрового часу в майбутньому, а його роль в команді зміниться.

Нагадаємо, раніше Сергій Палкін заявив, що продаж Мудрика допоміг продовжити роботу Шахтаря та повернути наші борги.