В лондонському клубів вірять в українця.
Михайло Мудрик, getty images
06 травня 2023, 13:33
В Челсі покладають великі надії на Михайла Мудрика, не дивлячись на невдалий старт його кар'єри на Стемфорд Брідж.
Як повідомляє видання Evening Standard, українського вінгера вважають ключовим гравцем для проєкту в наступному сезоні.
Стверджується, що в Михайла Мудрика буде помітно більше ігрового часу в майбутньому, а його роль в команді зміниться.
Нагадаємо, раніше Сергій Палкін заявив, що продаж Мудрика допоміг продовжити роботу Шахтаря та повернути наші борги.