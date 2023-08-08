Англія

У 25-річного футболіста проблема з коліном.

Крістофер Нкунку пропустить старт сезону через травму, повідомив офіційний сайт Челсі.

25-річний футболіст отримав пошкодження у товариському матчі проти дортмундської Боруссії.

Француз вже переніс операцію і розпочне реабілітацію з медичним відділом клубу. За інформацією англійських ЗМІ, Нкунку може повернутися на поле не раніше грудня.

Нагадаємо, що Крістофер поповнив склад Челсі цього літа за суму понад 60 мільйонів євро, яка була сплачена Лейпцигу.