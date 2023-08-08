Англія

Футболіст підпише новий контракт із клубом.

Кайл Вокер не покине Манчестер Сіті у це трансферне вікно, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 33-річний футболіст готовий прийняти пропозицію "міщан" та підписати нову угоду. Попереднє спливало влітку 2024 року.

Манчестер Сіті тепер впевнений, що Вокер залишиться, а також зростає впевненість, що Бернарду Сілву також не покине команду.

У минулому сезоні Кайл Вокер провів на клубному рівні 39 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, у липні повідомлялось, що Вокер повідомив Гвардіолі про бажання перейти в Баварію.