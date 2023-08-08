Футболіст підпише новий контракт із клубом.
КАЙЛ ВОКЕР, GETTY IMAGES
08 серпня 2023, 16:59
Кайл Вокер не покине Манчестер Сіті у це трансферне вікно, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 33-річний футболіст готовий прийняти пропозицію "міщан" та підписати нову угоду. Попереднє спливало влітку 2024 року.
Манчестер Сіті тепер впевнений, що Вокер залишиться, а також зростає впевненість, що Бернарду Сілву також не покине команду.
У минулому сезоні Кайл Вокер провів на клубному рівні 39 поєдинків, у яких він відзначився одним асистом.
Нагадаємо, у липні повідомлялось, що Вокер повідомив Гвардіолі про бажання перейти в Баварію.