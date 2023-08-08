Англія

Іспанський голкіпер продовжить кар'єру в команді Мікеля Артети, де стане конкурентом за місце в старті для Аарона Рамсдейла.

Голкіпер Брентфорда Давід Рая цього літа продовжить кар'єру в іншому лондонському клубі, яким стане Арсенал. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "каноніри" повністю домовилися з "бджолами" щодо фінансових умов переїзду 27-річного іспанця на Емірейтс Стедіум, які наразі невідомі. Повідомлялося про суму в 20 мільйонів фунтів стерлінгів у першій пропозиції, але, тим не менш, цього тижня Давід пройде медогляд у новому клубі.

Із самим воротарем Арсенал домовився про умови особистого контракту ще минулого тижня, тож клуби готують документи для оформлення, щоб офіційно завершити трансфер Раї.

Відзначимо, що іспанський голкіпер є вихованцем Блекберна, а у таборі "канонірів" стане конкурентов за роль "першого номера" для Аарона Рамсдейла. Рая замінить у складі команди Мікеля Артети Метта Тернера, який, як очікується, незабаром буде представлений як новий гравець Ноттінгем Форест.

У сезоні-2022/23 Давід Рая провів 39 матчів за свою нинішню команду: на його рахунку 47 пропущених голів та 12 "сухих" поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює іспанця в 30 мільйонів євро, а його контракт із "бджолами" спливає наступного літа.