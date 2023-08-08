Англія

18-річний бразильський нападник Сантоса стане черговим новачком "синіх".

Челсі продовжує працювати над підписанням нових молодих гравців на перспективу, повністю узгодивши придбання нападника Дейвіда Вашингтона, права на якого належать Сантосу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб підпише 18-річного бразильського форварда за гарантовані 15 мільйонів євро, а також ще 5 мільйонів буде передбачено в якості бонусів.

Вашингтон дуже хотів у Челсі, з яким він підпише довгострокову угоду. Наразі вирішується питання щодо того, чи залишиться Дейвід у Лондоні, чи все ж вирушить в оренду в Страсбур.

Юний форвард провів 16 поєдинків за першу команду Сантоса (866 попередження), за який він забив два голи та заробив два попередження.