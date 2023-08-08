Англія

Футболіст може змінити команду.

Повідомляється, що Брентфорд зробив пропозицію вартістю 30 мільйонів євро для форварда Фіорентини Ніко Гонсалеса.

Як повідомляє The Athletic, від Брентфорда надійшла заявка на гравця збірної Аргентини, який був змушений пропустити чемпіонат світу 2022 року в Катарі через травму.

25-річний футболіст зробив 14 голів і п’ять результативних передач у 42 матчах за "Віолу" ​​минулого сезону, під час якого вона дійшли до фіналу Кубка Італії та Ліги конференцій.

Його контракт на Стадіо Артеміо Франкі діє до червня 2026 року, а влітку 2021 року він був підписаний із Штутгарта за 24,5 млн євро плюс бонуси.