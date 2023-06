Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Єгором Ярмолюком.

Нова угода з 19-річним українцем, який перебрався до Англії з Дніпра-1 минулого літа, розрахована до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

"Це чудова новина, що Єгор підписав новий довгостроковий контракт. Я радий за нього, а також радий, що тренери і я працюватимемо з ним, тому що він дуже талановитий молодий гравець, який ще має великий потенціал розвитку.

Йому дуже не пощастило отримати травму минулого сезону. Він вже вплинув на тренування і заробив на свій дебют і, можливо, зіграв би ще більше матчів, якби не травма.

🙌 Looking forward to Yehor Yarmoliuk returning to full fitness! #BrentfordFC pic.twitter.com/WnMSOCZJoy