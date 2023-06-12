Англія

Англійський клуб не залишив без уваги одного зі своїх важливих гравців минулого сезону.

Брентфорд залишився задоволеним виступами Кевіна Шаде, який виступав за команду на правах оренди з Фрайбурга.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, нападник був підписаний на постійній основі. Угода розрахована на п'ять років.

Фінансова сторона угоди не розголошується. Цього сезону на рахунку вінгера 31 матч на клубному рівні, в яких він забив гол та зробив три асисти.

Нагадаємо, раніше Кевін Шаде отримав виклик у збірну Німеччини на матч проти збірної України, проте у заявку так і не потрапив.