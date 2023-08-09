Англія

Лондонський клуб чекає на більшу пропозицію.

Американський нападник Фоларін Балогун є вихованцем лондонського Арсенала, проте зіграв за "дорослу" команду рідного клубу всього 10 матчів у професійній кар’єрі (2 голи + 1 гольовий пас).

Куди більш різноманітною видається його річна оренда до французького Реймса, де він за нетривалий відтинок часу забив 22 голи та віддав три гольові передачі в 39 іграх.

Певна річ, що на тлі подібної результативності попит на 22-річного виконавця набув стрімкого зростання.

Утримати гравця в клубі для "канонірів", без надання місця в основному складі, буде надскладною задачею, але водночас Арсенал бачить темпи розвитку свого вихованця, тож немає наміру відпускати його задарма.

40 млн євро — навіть така пропозиція від французького Монако не змусила Арсенал відпустити Балогуна назад до Франції, хоча раніше такі кошти мали задовільнити англійський клуб.

Натомість, тепер лондонці хочуть усі 50 млн євро, які водночас вибивають із перегонів міланський Інтер, який розраховував на 30-35 млн євро за англійського нападника.