Англія

"Каноніри" хочуть заробити на своєму нападнику 50-55 млн євро.

Інтер продовжує перебувати в пошуках нового центрального нападника на трансферному ринку, проявивши предметний інтерес у підписанні молодого форварда лондонського Арсеналу Фоларіна Балогуна.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, 22-річний американський форвард зацікавлений у тому, щоб приєднатися цього літа до табору "нерадзуррі", проте для цього трансферу "канонірам" доведеться піти на фінансові поступки.

Справа в тому, що у Інтера обмежені фінансові можливості, тому цього літа клуб може дозволити собі витратити на нового форварда менше 40 мільйонів євро, які були виділені на невтілений у життя викуп Ромелу Лукаку.

Відзначається, що Арсенал готовий продати Балогуна за 50-55 мільйонів євро. І незважаючи на те, що "каноніри" не готові наразі відступати від своїх вимог, в Інтері оптимістично дивляться на потенційну угоду щодо Фоларіна Балогуна.

У минулому сезоні молодий американець виступав на правах оренди за Реймс, за який він провів 39 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти.