Англія

Проте півзахисник схиляється до переходу до складу лондонської команди.

Ліверпуль перебив пропозицію Челсі щодо Мойзеса Кайседо, повідомляє журналіст Метт Лоу.

Він припустив, що це пояснює, чому лондоський клуб вирішив вв'язатися в боротьбу за Ромео Лавію із Саутгемптона, якого довгий час намагаються придбати "червоні".

Тим не менш, незважаючи на пропозицію Ліверпуля, Челсі залишається фаворитом на підписання Кайседо, бо сам гравець схиляється до переходу до складу команди Маурісіо Почеттіно.

Контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Мойзес провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол та один асист.