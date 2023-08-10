Англія

Угода повністю узгоджена з Лідсом та футболістом.

Челсі закриває угоду щодо Тайлера Адамса, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, досягнута повна угода: Челсі виплатить 20 мільйонів фунтів Лідсу за 24-річного футболіста. Зазначимо, що клаусула стала доступною після того, як Лідс вилетів до Чемпіоншипу.

Особисті умови півзахисника з Челсі також узгоджені. Тайлер пройде медичний огляд сьогодні чи завтра у Лондоні.

Зазначимо, що Адамс провів 26 матчів за Лідс минулого сезону і результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль перебив пропозицію Челсі щодо Кайседо.