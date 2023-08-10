Англія

Турецький клуб націлений на бразильського півзахисника.

Фред може перейти з Манчестер Юнайтед у Фенербахче, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, турецький клуб запропонував 15 мільйонів євро за 30-річного футболіста. У цю суму також включено потенційні бонуси. Фенербахче продовжує переговори з МЮ та самим гравцем.

Нагадаємо, що Фред виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2018 року.

У сезоні-2022/23 Фред провів 56 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів та 6 результативних передач.