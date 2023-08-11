Англія

Мерсісайдцям вдалося домовитися з Брайтоном щодо умов трансферу, проте бажання гравця — вирушити на Стемфорд Брідж.

Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль випередив лондонський Челсі у боротьбі за підписання центрального півзахисника Мойзеса Кайседо, повністю погодивши його трансфер за 110 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проте, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, переїзду 21-річного еквадорця на Енфілд може так і не відбутися, оскільки футболіст особисто повідомив Ліверпуль про те, що збирається перейти виключно до Челсі.

Стверджується, що Кайседо хоче стримати своє слово, яке він дав лондонцям, і приєднатися до команди Маурісіо Почеттіно, оскільки умови особистого контракту були узгоджені ще наприкінці травня цього року.

Також повідомляється, що Челсі готує нову пропозицію Брайтону щодо Кайседо, який минулого сезону провів 43 матчі, забив один гол і віддав один асист.