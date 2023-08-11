Англія

Сума трансферу становитиме близько 110 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо незабаром може стати гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо та ВВС.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 21-річного еквадорця, який коштуватиме "червоним" 110 мільйонів фунтів стерлінгів (127 млн євро).

Наголошується, що якщо все піде за планом, трансфер буде оформлено у п'ятницю, коли гравець пройде медичне обстеження.

Особистий контракт ще має бути обговорений, але очікується, що це буде лише формальністю.

Додамо, що до останнього за Мойзеса боровся Челсі, але Ліверпуль відразу ж зробив вигіднішу пропозицію для "чайок".

Минулого сезону Кайседо провів 43 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.