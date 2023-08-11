Сума трансферу становитиме близько 110 мільйонів фунтів стерлінгів.
Мойзес Кайседо, Getty Images
11 серпня 2023, 11:17
Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо незабаром може стати гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо та ВВС.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 21-річного еквадорця, який коштуватиме "червоним" 110 мільйонів фунтів стерлінгів (127 млн євро).
Наголошується, що якщо все піде за планом, трансфер буде оформлено у п'ятницю, коли гравець пройде медичне обстеження.
Особистий контракт ще має бути обговорений, але очікується, що це буде лише формальністю.
Додамо, що до останнього за Мойзеса боровся Челсі, але Ліверпуль відразу ж зробив вигіднішу пропозицію для "чайок".
Минулого сезону Кайседо провів 43 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.