Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо незабаром може стати гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо та ВВС.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 21-річного еквадорця, який коштуватиме "червоним" 110 мільйонів фунтів стерлінгів (127 млн євро).

Наголошується, що якщо все піде за планом, трансфер буде оформлено у п'ятницю, коли гравець пройде медичне обстеження.

Особистий контракт ще має бути обговорений, але очікується, що це буде лише формальністю.

Додамо, що до останнього за Мойзеса боровся Челсі, але Ліверпуль відразу ж зробив вигіднішу пропозицію для "чайок".

Минулого сезону Кайседо провів 43 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.