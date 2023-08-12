Англія

Гра розпочнеться о 15:00.

Арсенал в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на своєму полі проти Ноттінгем Форест.

Початок зустрічі перенесли на 30 хвилин. Гра розпочнеться о 15:00. Це відбулось через те, що лондонці перейшли на нову електронну систему проходження турнікетів.

Система не впоралась з напливом фанатів, що призвело до скупчення людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко не потрапив у заявку Арсеналу на матч проти Ноттінгем Форест.