Українець пропустить перший тур.
Олександр Зінченко
12 серпня 2023, 14:22
Арсенал в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на своєму полі проти Ноттінгем Форест.
Український універсальний футболіст Олександр Зінченко не потрапив до заявки команди на цей матч.
У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета анонсував повернення Зінченка після травми.