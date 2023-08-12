Англія

Українець пропустить перший тур.

Арсенал в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на своєму полі проти Ноттінгем Форест.

Український універсальний футболіст Олександр Зінченко не потрапив до заявки команди на цей матч.

У минулому сезоні Олександр Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета анонсував повернення Зінченка після травми.