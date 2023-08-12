Англія

31-річний футболіст замінив на цій посаді Уго Льоріса.

Сон Хин Мін став капітаном Тоттенгема, повідомив офіційний сайт "шпор".

31-річний нападник отримав капітанську пов'язку у зв'язку з відходом з Тоттенгема воротаря Уго Льоріса, який був капітаном із сезону-2015/16.

Зазначимо, що віце-капітанами стали Джеймс Меддісон та Крістіан Ромеро.

"Стати капітаном цього величезного клубу – велика честь", — сказав Сон.

Сон перейшов у Тоттенгем у серпні 2015 року. Він проведе у клубі дев'ятий сезон.