Англія

36-річний голкіпер може повернутися до чемпіонату Англії.

Каспер Шмейхель може перейти до Челсі, повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, лондонський клуб розглядає 36-річного футболіста як заміну Кепи Аррісабалаги, який близький до відходу в Реал на правах оренди.

Однак це лише одна з кандидатур. Зараз Челсі вивчає весь ринок та намагається підібрати найбільш оптимальне рішення.

Раніше Шмейхель грав у АПЛ у складі Лестера. Він залишив англійський клуб і приєднався до Ніцци у 2022 році.