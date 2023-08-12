Іспанія

Це буде оренда на один рік.

Кепа Аррісабалага переходить із Челсі до Реалу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 28-річний голкіпер виступатиме за мадридську команду на правах річної оренди. У угоді немає опції викупу чи зобов'язання викупу.

Кепа вже попрощався з партнерами по Челсі. Він готовий вилетіти до Іспанії.

Зазначимо, що у четвер Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки на тренуванні, внаслідок чого пропустить значну частину сезону або весь сезон.

Нагадаємо, що Кепа перейшов у Челсі влітку 2018 року за 80 мільйонів євро із Атлетика Більбао.