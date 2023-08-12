Це буде оренда на один рік.
Кепа, Getty Images
12 серпня 2023, 19:52
Кепа Аррісабалага переходить із Челсі до Реалу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 28-річний голкіпер виступатиме за мадридську команду на правах річної оренди. У угоді немає опції викупу чи зобов'язання викупу.
Кепа вже попрощався з партнерами по Челсі. Він готовий вилетіти до Іспанії.
Зазначимо, що у четвер Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки на тренуванні, внаслідок чого пропустить значну частину сезону або весь сезон.
Нагадаємо, що Кепа перейшов у Челсі влітку 2018 року за 80 мільйонів євро із Атлетика Більбао.